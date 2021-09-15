Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые рассказали, как потребление пищи связано с болезнью Альцгеймера

Кира Тило
03:32 15.09.2021
Австралийские ученые продемонстрировали влияние белка на развитие болезни.
Ученые рассказали, как потребление пищи связано с болезнью Альцгеймера
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Ученые из Австрии исследовали амилоидный белок, вырабатываемый печенью, и проверили его влияние на развитие болезни Альцгеймера у мышей. Ранее считалось, что ключевую позицию занимает белок, который образуется именно в мозге.

После проведения испытаний стало известно, что понизить уровень образования такого белка можно изменив структуру питания. Результаты заключений ученые опубликовали в журнале PLoS Biology.

Сообщается, что главная причина болезни Альцгеймера - накопление амилоидных бляшек в тканях мозга. Поэтому раньше исследования болезни сосредотачивали на амилоиде головного мозга. Об этом сказал руководитель исследования доктор Джон Мамо.

«Хотя ранее было известно, что отличительная черта людей с болезнью Альцгеймера - прогрессирующее накопление в мозге, исследователи не знали, почему это так. Наши исследования показывают, что эти токсичные белки попадают в мозг с липопротеинами - частицами, несущими жир в крови», - объяснил Джон.

Биологи из Австралии вывели мышей, у которых бета-амилоид продуцируется в печени, а после переносится в мозг. Эксперимент показал, что у животных развивается атрофия мозга, которая обычно наблюдаются при болезни Альцгеймера. По мнению авторов, их открытие открывает новые путь разработки методов лечения этой болезни.

«Это открытие показывает, что обилие токсичных белковых отложений в крови потенциально может быть устранено с помощью диеты и лекарств, которые снижают риск развития или замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера», - подчеркнул руководитель исследования.

Ученые уже рассказывали о новой мутации, вызывающей агрессивную форму болезни Альцгеймера. Также стало известно о симптоме, который может указывать на деменцию за годы до явных проявлений болезни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:48 В стране и мире
Видео
Детеныш белухи впервые появился на свет в России в условиях дельфинария
00:52 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, как работает тайный «белый список» Facebook
23:41 В стране и мире
Видео
Число преступлений растет: как предлагают бороться с педофилами в России
21:25 Армия
Морпехи Балтфлота отработали противодесантную оборону побережья в рамках учений «Запад-2021»
20:04 Армия
Видео
Иностранные военные атташе понаблюдали за учениями РФ и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский
Популярное
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Цена на газ в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров
Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.