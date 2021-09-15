Ученые рассказали, как потребление пищи связано с болезнью Альцгеймера

Ученые из Австрии исследовали амилоидный белок, вырабатываемый печенью, и проверили его влияние на развитие болезни Альцгеймера у мышей. Ранее считалось, что ключевую позицию занимает белок, который образуется именно в мозге.

После проведения испытаний стало известно, что понизить уровень образования такого белка можно изменив структуру питания. Результаты заключений ученые опубликовали в журнале PLoS Biology.

Сообщается, что главная причина болезни Альцгеймера - накопление амилоидных бляшек в тканях мозга. Поэтому раньше исследования болезни сосредотачивали на амилоиде головного мозга. Об этом сказал руководитель исследования доктор Джон Мамо.

«Хотя ранее было известно, что отличительная черта людей с болезнью Альцгеймера - прогрессирующее накопление в мозге, исследователи не знали, почему это так. Наши исследования показывают, что эти токсичные белки попадают в мозг с липопротеинами - частицами, несущими жир в крови», - объяснил Джон.

Биологи из Австралии вывели мышей, у которых бета-амилоид продуцируется в печени, а после переносится в мозг. Эксперимент показал, что у животных развивается атрофия мозга, которая обычно наблюдаются при болезни Альцгеймера. По мнению авторов, их открытие открывает новые путь разработки методов лечения этой болезни.

«Это открытие показывает, что обилие токсичных белковых отложений в крови потенциально может быть устранено с помощью диеты и лекарств, которые снижают риск развития или замедляют прогрессирование болезни Альцгеймера», - подчеркнул руководитель исследования.

Ученые уже рассказывали о новой мутации, вызывающей агрессивную форму болезни Альцгеймера. Также стало известно о симптоме, который может указывать на деменцию за годы до явных проявлений болезни.