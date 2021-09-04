Назван один из самых ранних симптомов болезни Альцгеймера

Чувство беспокойства без видимой причины у людей старше 60 лет может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера на ранней стадии. О подобной зависимости рассказал доктор Эмер Максуини.

Такого рода тревога, по его словам, заметно отличается от «естественной». Вкупе же с первыми проявлениями потери кратковременной памяти описанная симптоматика, согласно мнению Максуини, должна крайне настораживать.

«Эти симптомы указывают на раннюю стадию деменции», - цитирует специалиста Daily Express.

При этом, заметить подобные изменения порой можно за год-два до появления очевидных проблем. Об этом свидетельствуют рассказы пациентов с диагностированной болезнью Альцгеймера. В свою очередь, раннее выявление заболевания, как отметил медик, сможет помочь частично сгладить течение болезни.