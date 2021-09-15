Воробьев предложил способ избежать взрывов газа в домах

Глава Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с правительством предложил способы сделать газ в домах безопаснее. По мнению чиновника, необходимо решить вопрос с сервисными компаниями, потому что во многих многоквартирных домах контроль газового оборудования осуществляется непрофессионально.

«В 2006 году были исключены из законодательства, из тарифа, соответственно, мероприятия по обеспечению безопасности. В Московской области сейчас действуют порядка 500 компаний, доля Мособлгаза в контрольных мероприятиях составляет всего лишь пять процентов. Почему? Потому что жители могут взять дешевле какую-то компанию, дешевле, не знаю, может быть, она навязана управляющей компанией, но по факту контроль за газовым оборудованием в МКД, многоквартирных домах, а у нас их два миллиона семьсот тысяч. Соответственно, осуществляется, так скажем, непрофессионально. В этой связи мы очень просим разобраться в этом вопросе», - призвал губернатор.

По мнению Воробьева, следует вернуть норму или рассмотреть возможность установления датчиков, как сигнальных, так и блокирующих поступление газа в случае несанкционированного открытия клапана или утечки.

Ранее в среду, 15 сентября, в Ногинске задержали генерального директора компании, которая обслуживает газовое оборудование в обрушившемся 8 сентября после взрыва доме. Тогда погибли семь человек, еще 22 пострадали.