Задержан директор компании, обслуживающей газовое оборудование в пострадавшем от взрыва доме в Ногинске
В скором времени задержанному будет предъявлено обвинение.
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В Ногинске задержан генеральный директор компании, которая обслуживает газовое оборудование в обрушившемся после взрыва доме. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
По информации следствия, компания не организовала необходимое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в результате чего в одной из квартир произошла утечка, которая и привела к взрыву. По причине отсутствия набивки между газовым стояком и перекрытием газ копился в другой квартире - полностью обрушенными оказались четыре этажа одного из подъездов.
Следствием направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.