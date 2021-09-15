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Задержан директор компании, обслуживающей газовое оборудование в пострадавшем от взрыва доме в Ногинске

Алена Миронова
13:39 15.09.2021
В скором времени задержанному будет предъявлено обвинение.
Задержан директор компании, обслуживающей газовое оборудование в пострадавшем от взрыва доме в Ногинске
© Фото: СК РФ
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В Ногинске задержан генеральный директор компании, которая обслуживает газовое оборудование в обрушившемся после взрыва доме. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По информации следствия, компания не организовала необходимое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в результате чего в одной из квартир произошла утечка, которая и привела к взрыву. По причине отсутствия набивки между газовым стояком и перекрытием газ копился в другой квартире - полностью обрушенными оказались четыре этажа одного из подъездов. 

Следствием направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного. В скором времени ему будет предъявлено обвинение.

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