Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Прививки против гриппа оказались эффективными от коронавируса

Светлана Иванова
17:35 15.09.2021
Явление основано на феномене тренированного иммунитета, когда вакцины в долгосрочной перспективе усиливают врожденный иммунный ответ против других патогенов, считают авторы новой научной работы.
Прививки против гриппа оказались эффективными от коронавируса
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

Привитые от гриппа люди на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50% - во время второй. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Во время первой волны пандемии среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах отследили заболеваемость COVID-19 и сопоставили случаи с наличием прививки от гриппа. Оказалось, что последний фактор  существенно сокращал риск заболеть: на 47%. Во второй волне пандемии эти цифры возросли до 50%.

По мнению ученых, явление объясняется так называемым тренированным иммунитетом, когда вакцины в долгосрочной перспективе усиливают врожденный иммунный ответ против других патогенов.

В частности, у вакцинированных от гриппа людей изменился профиль транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а также в моноцитах CD14+ - клетках врожденного иммунитета. Были обнаружены изменения в регуляции 136 генов.

Также исследователи пришли к выводу, что вакцина от гриппа безопасна, даже если затем человек заразится коронавирусом. В частности, после нее активность почти 370 воспалительных белков, в том числе цитокинов, резко снижается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:22 В стране и мире
Видео
«Мирная миссия-2021»: в Оренбуржье открылся полевой лагерь для участвующих в учениях военных КНР
16:11 В стране и мире
«Спутник Лайт» одобрили в Иране
15:13 Спорт
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
13:23 В стране и мире
Видео
В ФСБ назвали имена участников диверсии на газопроводе в Крыму
12:26 В стране и мире
Видео
Суд отказал Ефремову в смягчении приговора
Популярное
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Сотрудники ФСБ задержали вербовщиков террористов в Красноярске
В Японии сообщили о возможном пуске ракеты из Северной Кореи
Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.