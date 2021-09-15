Прививки против гриппа оказались эффективными от коронавируса

Привитые от гриппа люди на 47% реже заражались коронавирусом во время первой волны COVID-19 и на 50% - во время второй. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Радбауд вместе с коллегами из других университетов и научных центров Нидерландов и Германии, проведя соответствующее исследование. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Во время первой волны пандемии среди сотрудников одной крупной больницы в Нидерландах отследили заболеваемость COVID-19 и сопоставили случаи с наличием прививки от гриппа. Оказалось, что последний фактор существенно сокращал риск заболеть: на 47%. Во второй волне пандемии эти цифры возросли до 50%.

По мнению ученых, явление объясняется так называемым тренированным иммунитетом, когда вакцины в долгосрочной перспективе усиливают врожденный иммунный ответ против других патогенов.

В частности, у вакцинированных от гриппа людей изменился профиль транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а также в моноцитах CD14+ - клетках врожденного иммунитета. Были обнаружены изменения в регуляции 136 генов.

Также исследователи пришли к выводу, что вакцина от гриппа безопасна, даже если затем человек заразится коронавирусом. В частности, после нее активность почти 370 воспалительных белков, в том числе цитокинов, резко снижается.