Инфекционист перечислил необходимые каждому россиянину прививки

Коронавирус является опасным заболеванием, однако это не единственная инфекция, от которой необходимо защититься. Инфекционист Илья Акинфиев в беседе с радио Sputnik перечислил прививки, которые необходимы каждому россиянину.

Эксперт отметил, что взрослым людям необходимо вакцинироваться против гепатита. Далее следует вспомнить, производилась ли в детстве прививка от кори. Если нет – ее надо сделать, поскольку взрослые крайне тяжело переносят эту болезнь.

Также Акинфиев напомнил, как важно каждые десять лет делать вакцину против столбняка и дифтерии. Кроме того, на фоне массовой вакцинации от COVID-19 не стоит забывать о прививке от обычного гриппа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась информацией о том, как в разных регионах России обстоят дела с уровнем заболеваемости COVID-19. По состоянию на начало сентября в восьми регионах РФ зафиксировано повышение количества зараженных, на плато находятся 30 субъектов, а в 47 регионах наблюдается снижение динамики заболеваемости.