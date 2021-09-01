В стране и мире «Конец сентября - зона риска, когда будет вспышка»: Проценко о новой волне COVID-19 Кира Карон Проценко рассказал о возможной вспышке COVID-19 в конце сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости Читайте нас на: Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что конец сентября - зона риска, когда может вспыхнуть новая волна заболеваемости коронавирусной инфекции. «Осень для нас - это сезонный грипп. COVID с повестки дня не снимается. Конец сентября - зона риска, когда будет вспышка. Но этот риск управляемый», - сказал Проценко. Ранее Денис Проценко сообщил, что в Москве среди вакцинированных нет пациентов в отделении реанимации. Также он отметил, что человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации, но заболевание будет проходить в легкой форме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика