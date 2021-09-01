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«Конец сентября - зона риска, когда будет вспышка»: Проценко о новой волне COVID-19

Кира Карон
14:03 01.09.2021
Проценко рассказал о возможной вспышке COVID-19 в конце сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что конец сентября - зона риска, когда может вспыхнуть новая волна заболеваемости коронавирусной инфекции.

«Осень для нас - это сезонный грипп. COVID с повестки дня не снимается. Конец сентября - зона риска, когда будет вспышка. Но этот риск управляемый», - сказал Проценко.

Ранее Денис Проценко сообщил, что в Москве среди вакцинированных нет пациентов в отделении реанимации. Также он отметил, что человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации, но заболевание будет проходить в легкой форме.

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