Тренер Медведева раскрыл секреты его победы на US Open

Тренировки и психологическая подготовка были главными составляющими победы россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Соединенных Штатов. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал тренер спортсмена Жиль Сервара. Он отметил, что его подопечный морально готовился к состязанию, учился находить силы и ресурсы в самом себе.

«Психологическая подготовка необходима для победы. Ты должен быть морально к этой победе готов. Даниил работал над этим и с коучем, и со мной, готовился к матчу ментально. Это, безусловно, ему помогло выиграть», - пояснил наставник.

Он добавил, что на тренировках они продумывали различные стратегии игры, старались предвидеть все исходы и повороты матча, а также каждый день стремились показать наилучший результат.

«Каждый день стремимся к совершенству. Мы не о чемпионстве думаем, мы в принципе стремимся стать лучше каждый день - от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Поэтому, думаю, наша череда побед продолжится», - подчеркнул Сервера.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США, в финале турнира победив первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4.