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Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем

Светлана Иванова
15:13 15.09.2021
Тревожная ситуация сложилась во втором гейме второго сета, подчеркнул наставник российского теннисиста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Paul Zimmer, imago-images, Globallookpress
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Во время матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем за чемпионский титул Открытого чемпионата Соединенных Штатов было несколько важных моментов, которые могли изменить исход игры. Так считает тренер спортсмена Жиль Сервара. Как рассказал специалист в беседе со «Звездой», в частности, тревожная ситуация сложилась во втором гейме второго сета.

«Джокович дошел до брейкпойнта во втором гейме второго сета. Это был очень жесткий момент для Даниила. Но он смог отыграться, и сделал это красиво. Он взял этот гейм и сохранял контакт с Новаком. Если бы он (Медведев – прим. ред.) не отыгрался, я думаю, матч закончился бы иначе», - пояснил Сервара.

Напряженной стала игра и в третьем сете, когда Медведев сделал два брейка, после чего один проиграл, указал тренер.

«Новак почувствовал, что это его шанс вернуть лидерство, и это, конечно, сильно усложнило матч для Даниила. Но он собрался с мыслями и сделал все, чтобы выиграть этот последний гейм. И в результате выиграл Кубок», - подчеркнул Сервара.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США, в финале турнира победив первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

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