«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Обыграв первую ракетку мира, Медведев в первый раз за время своей карьеры завоевал первое место в Открытом чемпионате Соединенных Штатов. О своей победе на турнире Медведев поделился со «Звездой».

«Уже прошло какое-то время, но эмоции осознать так и не удалось, поэтому в принципе не могу ничего добавить, кроме радости, облегчения, гордости в каком-то смысле. Быть в одном ряду, пока я не выиграл два шлема, надеюсь, что когда-нибудь мне это удастся и намного больше, но быть в одном ряду с Кафельником, Сафиным, выиграть Большой шлем просто что-то невероятное! И на самом деле тяжело найти слова», - сказал Медведев.

Спортсмен отметил, что теннис на самом деле джентельменский вид спорта и в то же время очень брутальный, потому что начиная с первого круга любого турнира играешь один на один, и только один может быть победителем.

«Человек , который проигрывает на следующий день летит домой, не важно, первый круг, четвертый, никакого утешительного финала и еще чего-то, ничьи. В каком-то смысле всегда сочувствуешь сопернику, потому что понимаешь его эмоции, потому что сам был в такой ситуации. Естественно, я не был в ситуации, как Новак, который почти добился календарного Большого шлема, но я искренне ему сочувствую за то, что я ему помешал (Джоковичу - Прим.ред.) добиться истории», - добавил он.

Матч с сербом длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

«Естественно я сожалею его утрате, если можно так сказать. Это не меняет того факта, что я очень рад своей победе, и опять же, когда он меня обыгрывал в финале Большого шлема, он тоже говорил, что я понимаю как ты себя чувствуешь, уверен, что в следующий раз будет по-другому», - сказал спортсмен.

Даниил Медведев также рассказал о годовщине свадьбы.

«У нас третья годовщина свадьбы и смешно, потому что два дня назад я играл полуфинал, понимал, что если проиграю в полуфинале, а мы все-таки в Нью-Йорке, будет еще один день, я что-нибудь успею подготовить. Если я выиграю полуфинал , понимал, что самое главное будет подготовиться к финалу Большого шлема, соответственно, ни подарка, ничего не будет. Единственный подарок, который я мог предложить - это победа. Я очень люблю Дашу и знаю, что ей больше ничего, кроме этого не нужно, и очень рад, что смог ей такой подарок преподнести», - заключил Медведев.

Ранее Даниил Медведев вышел в финал соревнований, одолев в полуфинальной игре канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2.