Дезинфектора Антона Котова доставили в Пресненский суд

Сотрудника службы дезинфекции Антона Котова, проводившего работы в магазине «Магнит», где были куплены арбузы, из-за которого умерли две женщины, доставили в Пресненский суд Москвы.

В суде должно состояться разбирательство по подозрению сотрудника «Областного центра дезинфекции» в халатном отношении к работе, повлекшем за собою смерть двух человек. Накануне руководитель центра Дмитрий Кутьев рассказал о сложившейся ситуации в на своей странице в Instagram.

«Сегодня задержали моего сотрудника, Котова Антона, который обрабатывал поверхности в том самом магазине без присутствия в нем людей и в присутствии представителя торговой точки. А там в доме отравились еще десять человек, которые не ели никаких арбузов. Мой сотрудник, который соблюдал все правила, сейчас арестован. У нас из-за довода следствия сейчас приостановили всю рабочую деятельность до окончания досудебных действий. Нас пытаются закрыть всеми возможными способами по всей России, а мы - не виноваты», - рассказал специалист-дезинфектор.

Кутьев сообщил, что будет добиваться правды и справедливости для своего сотрудника и репутации своей компании, которая оказывает услуги по дезинфекции на территории всей России уже много лет.

Напомним, около десяти жителей дома по улице Совхозная в Москве были госпитализированы с признаками отравления. От острой интоксикации в реанимации скончались пожилая женщина и ее 15-летняя внучка. Изначально предположили, что они отравились арбузом, однако в больницу попадают и те, кто арбуз не ел. А в доме одновременно с этим проводится антиковидная обработка.