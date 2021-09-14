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«Отравились и те, кто не ел арбузы»: гендиректор компании-дезинфектора ответил на обвинения в адрес его центра

Валентина Пескова
19:23 14.09.2021
Руководитель компании пожаловался, что в прессу якобы вбрасывают информацию, в которой его сотрудника обвиняют в недобросовестном исполнении своей работы.
«Отравились и те, кто не ел арбузы»: гендиректор компании-дезинфектора ответил на обвинения в адрес его центра
© Фото: sledcom.ru
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Генеральный директор компании «Областной центр дезинфекции» Дмитрий Кутьев опубликовал обращение к своим клиентам и подписчикам в социальной сети Instagram в связи с тем, что филиалы его компании сейчас закрывают по всей России из-за летальных исходов с двумя отравившимися арбузами женщинами.

Руководитель рассказал, что с 10 сентября его жизнь круто разделилась на «до» и «после», и он потерял сон, а днем лично принимает участие во всех следственных действиях, которые производят сотрудники СК РФ. Кроме того, у него изъяли всю документацию, а деятельность компании временно приостановили.

«В магазине "Магнит" люди якобы купили арбуз и отравились им дома. Мне тяжело это осознавать, что нам это внушают со всех сторон и пытаются обвинить без вины. Я являюсь генеральным директором нашей компании с самого ее основания. У нас есть нормы СанПиНа и мы все свои работы осуществляем в рамках своего права. Но мы в данный момент находимся и стали заложниками сложившейся ситуации», - пожаловался Дмитрий Кутьев.

Руководитель сообщил, что средство цигатрин давно используется каждый день всеми дезинфекторными компаниями для обработки всех видов помещений. И если бы оно было каким-то образом опасным, его бы уже давно не использовали.

«Сегодня задержали моего сотрудника, Котова Антона, который обрабатывал поверхности в том самом магазине без присутствия в нем людей и в присутствии представителя торговой точки. А там в доме отравились еще десять человек, которые не ели никаких арбузов. Мой сотрудник, который соблюдал все правила, сейчас арестован. У нас из-за довода следствия сейчас приостановили всю рабочую деятельность до окончания досудебных действий. Нас пытаются закрыть всеми возможными способами по всей России, а мы - не виноваты», - рассказал специалист-дезинфектор.  

Дмитий Кутьев сообщил, что приобретает средства для обработки поверхностей у лучших производителей. Та дозировка цигатрина, которая якобы попала на арбуз, по словам руководителя, является абсолютно нереальной. В такой концентрации данное средство никогда не разводится.

Гендиректор рассказал, что филиалы его компании работают в 12 регионах страны. И заверил, что они являются сильными и с сотрудниками сделают все, чтобы опровергнуть все обвинения в свой адрес и доказать свою невиновность.

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