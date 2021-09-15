Тренер Медведева рассказал о его главном оружии

Теннисист Даниил Медведев ненавидит проигрывать, поэтому продолжает бороться за победу в любых ситуациях. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал тренер спортсмена Жиль Сервара.

«Одно из главных качеств Даниила: он ненавидит проигрывать. Во время игры он всегда собран, всегда старается понять, как и что сделать, чтобы победить. То, что отличает его от остальных спортсменов, с которыми я работал, - он продолжает сражаться за победу, несмотря ни на что», - пояснил наставник.

Сервара подчеркнул, что, даже будучи юным, Медведев продолжал бороться, когда эмоции брали верх. По словам тренера, обычно спортсмены ведут себя по-другому, прекращая борьбу, как только дают волю эмоциям.

«Даже когда он был совсем юным, и эмоции брали верх, и он, можно сказать, сходил с ума, он продолжал бороться. Обычно спортсмены прекращают борьбу, как только дают волю эмоциям. Даже если вы видите, как он ломает ракетки, странно себя ведет, знайте, он еще в игре», - рассказал специалист.

При этом тренер обратил внимание на ум своего подопечного, который быстро понял, что следует работать над эмоциями, и теперь старается брать их под контроль во время игр.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США, в финале турнира победив первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4.