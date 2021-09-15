Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Тренер Медведева рассказал о его главном оружии

Светлана Иванова
16:18 15.09.2021
Способность бороться до конца, даже когда эмоции берут верх, отличает теннисиста, считает его наставник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Nagle, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Теннисист Даниил Медведев ненавидит проигрывать, поэтому продолжает бороться за победу в любых ситуациях. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал тренер спортсмена Жиль Сервара.

«Одно из главных качеств Даниила: он ненавидит проигрывать. Во время игры он всегда собран, всегда старается понять, как и что сделать, чтобы победить. То, что отличает его от остальных спортсменов, с которыми я работал, - он продолжает сражаться за победу, несмотря ни на что», - пояснил наставник.

Сервара подчеркнул, что, даже будучи юным, Медведев продолжал бороться, когда эмоции брали верх. По словам тренера, обычно спортсмены ведут себя по-другому, прекращая борьбу, как только дают волю эмоциям.

«Даже когда он был совсем юным, и эмоции брали верх, и он, можно сказать, сходил с ума, он продолжал бороться. Обычно спортсмены прекращают борьбу, как только дают волю эмоциям. Даже если вы видите, как он ломает ракетки, странно себя ведет, знайте, он еще в игре», - рассказал специалист.

При этом тренер обратил внимание на ум своего подопечного, который быстро понял, что следует работать над эмоциями, и теперь старается брать их под контроль во время игр.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США, в финале турнира победив первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.