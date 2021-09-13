Первый тренер назвала Медведева теннисной звездой после победы над Джоковичем на US Open

Первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева Екатерина Крючкова прокомментировала его победу над сербом Новаком Джоковичем в Открытом чемпионате Соединенных Штатов. Как подчеркнула специалист в беседе со «Звездой», Медведев своей победой не только подтвердил статус «теннисной звезды», но и поддержал российский теннис.

«Эти эмоции я переживала во время матча, и я уже говорила в предыдущих интервью, что у нас в России родилась звезда, теннисная звезда - Даниил Медведев. Он вчера в матче с Джоковичем это подтвердил, но он не только это подтвердил, но и поддержал наш сегодняшний теннис, и мы гордимся им», - указала Крючкова.

В воскресенье Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США, в финале турнира победив первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4.