Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги арктических учений

Силы и войска Северного флота, проводящие учения в арктическом регионе, приступили к этапу свертывания. Командующий флотом Александр Моисеев подвел предварительные итоги.

«Личный состав сил и войск флота, ​ участвовавший в учении арктической экспедиционной группировки, своими практическими действиями уверенно доказал готовность решать задачи по обороне​ арктических территорий России, обеспечению военной безопасности​ и морской экономической деятельности Российской Федерации​ в Арктике», - отметил он.

Он добавил, что все поставленные задачи силы и войска флота выполнены, при этом личный состав показал как высокий уровень подготовленности, так и умение действовать слаженно, несмотря на быстро меняющуюся обстановку.

Ранее «Звезда» публиковала впечатляющие кадры с этих учений - пуски с крейсера «Маршал Устинов» и берегового ракетного комплекса «Бал».