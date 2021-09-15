Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги арктических учений
Силы и войска Северного флота, проводящие учения в арктическом регионе, приступили к этапу свертывания. Командующий флотом Александр Моисеев подвел предварительные итоги.
«Личный состав сил и войск флота, участвовавший в учении арктической экспедиционной группировки, своими практическими действиями уверенно доказал готовность решать задачи по обороне арктических территорий России, обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике», - отметил он.
Он добавил, что все поставленные задачи силы и войска флота выполнены, при этом личный состав показал как высокий уровень подготовленности, так и умение действовать слаженно, несмотря на быстро меняющуюся обстановку.
Ранее «Звезда» публиковала впечатляющие кадры с этих учений - пуски с крейсера «Маршал Устинов» и берегового ракетного комплекса «Бал».