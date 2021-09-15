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Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги арктических учений

Тимур Шерзад
14:44 15.09.2021
По словам адмирала Моисеева, все поставленные задачи силы и войска флота выполнены, при этом личный состав показал как высокий уровень подготовленности, так и умение действовать слаженно, несмотря на быстро меняющуюся обстановку. 
Командующий Северным флотом подвел предварительные итоги арктических учений
© Фото: Минобороны России
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Силы и войска Северного флота, проводящие учения в арктическом регионе, приступили к этапу свертывания. Командующий флотом Александр Моисеев подвел предварительные итоги. 

«Личный состав сил и войск флота, ​ участвовавший в учении арктической экспедиционной группировки, своими практическими действиями уверенно доказал готовность решать задачи по обороне​ арктических территорий России, обеспечению военной безопасности​ и морской экономической деятельности Российской Федерации​ в Арктике», - отметил он. 

Он добавил, что все поставленные задачи силы и войска флота выполнены, при этом личный состав показал как высокий уровень подготовленности, так и умение действовать слаженно, несмотря на быстро меняющуюся обстановку. 

Ранее «Звезда» публиковала впечатляющие кадры с этих учений - пуски с крейсера «Маршал Устинов» и берегового ракетного комплекса «Бал».

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