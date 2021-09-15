Крейсер «Маршал Устинов» разнес на куски условный вражеский десант в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» уничтожили условный морской десант в Баренцевом море.

Это произошло в рамках учений по защите арктической островной зоны и морского побережья России. Боевые расчеты кораблей выполнили стрельбы по морским мишеням при помощи ракетных комплексов «Гранит» и «Вулкан».

Цели, имитирующие морской десант условного противника, были успешно поражены. Ракетная стрельба стала завершающим эпизодом учений крейсеров Северного флота на Баренцевом море. По ее завершению силы флота свернулись и отправились к пунктам постоянного базирования на Кольском полуострове.

В учениях участвовали 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, включая 40 танков и 460 других единиц бронетехники, 240 орудий, минометов и систем РСЗО, 120 летательных аппаратов, и до полусотни кораблей и судов обеспечения. Сами учения проходили на полигонах Мурманской области и акваториях Баренцева, Карского морей, а также моря Лаптевых.