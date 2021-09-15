Пламя от пусков ракет комплекса «Бал» озарило арктический полигон

Пламя от пусков ракет комплекса «Бал» озарило полигон на побережье Кольского полуострова. Ракеты были запущены в рамках учений Северного флота.

Расчеты комплексов «Бал» получили координаты условного противника от надводных сил флота - эсминца «Адмирал Ушаков» и фрегата «Адмирал флота Касатонов».

Морские мишени, установленные на расстоянии более сотни километров от берега, были успешно поражены. Также пуски по целям выполнял эсминец «Адмирал Ушаков».

Кроме этого, фрегат «Адмирал флота Касатонов» и береговой ракетный комплекс «Бастион» отработали целенаведение и выполнили электронные пуски.