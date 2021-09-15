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Бывший сотрудник Facebook рассказал о защите «VIP-пользователей»

Кира Тило
02:22 15.09.2021
Бывший работник компании Райан Хартвиг сказал, что система поможет не только пользователям, но и Facebook в защите от нарушений.
Бывший сотрудник Facebook рассказал о защите «VIP-пользователей»
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress
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Социальная сеть Facebook, по данным СМИ, создала так называемый «белый список» привилегированных пользователей, который модерирует система XCheck. Люди из этого списка получают отсрочку при удалении «неугодного сети контента».

Бывший сотрудник Facebook Райан Хартвиг рассказал «Звезде», зачем компания придумала такую систему и для чего она нужна.

«XСheck предназначена для защиты социальных аккаунтов бизнеса. Мы открываем 200-ую страницу моей книги, где говорится, что есть разные уровни защиты: высокий приоритет, средний и, скажем так, абсолютная защита», - отметил он.

По мнению Хартвига, система поможет защитить и пользователей «белого списка», и саму соцсеть от различных атак и нарушений.

«Есть 5,8 млн пользователей, у которых есть эта защита, а также те, кто защищен, потому что они являются общественными деятелями. Это делается для защиты Facebook от атак, но также может защитить пользователей, которые подвергаются нарушениям в соцсети. Так что новость о Facebook довольна опасная для компании. Поскольку теперь все знают, что эта соцсеть не особо честная и не относится к людям одинаково», - подчеркнул Райан.

Ситуацию с «белым списком» прокомментировал и IТ-специалист Артем Геллер. Он считает, что база таких пользователей создается вручную и отвечают в том числе за приоретизацию выдачи «VIP-пользователей» в ленте соцсети.

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