Эксперт рассказал, как работает тайный «белый список» Facebook

Некоторые пользователи Facebook получают отсрочку при удалении «неугодного сети контента». Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании. Для этого Facebook создал так называемый «белый список» привилегированных пользователей, который модерирует система XCheck.

Система проверяет посты пользователей на нарушение правил площадки по борьбе с ненавистью, насилием и неприемлемым контентом. It-специалист Артем Геллер рассказал «Звезде», почему руководство Facebook решило сделать такой список.

«Если говорить об инциденте Facebook с XCheck, то у соцсети нет никакой экономической мотивации удалять контент от самых популярных пользователей. Ведь именно они дают Facebook рост и востребованность, так что лишать себя рекламы и трафика у них нет никакого желания», - отметил Геллер.

Также эксперт подчеркнул, что в «белых списках» находится почти 6 млн человек, а это значит, что база таких пользователей создается вручную. Также он рассказал, что списки касаются не только каких-либо модераций, но и отвечают за приоретизацию выдачи в ленте соцсети.

«Важно еще заметить, что было сказано про 5,8 млн в этих белых списках. Это значит, что сама программа (XCheck - прим. ред.) существует давно, а списки эти набираются вручную, исходя из инцидентов, споров и тд. Еще „белые списки“ касаются не только модерации и удаления СМС, но и приоретизации выдачи для нас, для пользователей, в ленте. То есть у людей из списка не только ограничений меньше, но и прав больше. Мы их чаще видим, и так для нас создается информационная картина», - объяснил Артем Геллер.

It-специалист объяснил принцип работы системы XCheck - если пользователи подают какие-то жалобы, то вопросы «VIP-пользователей» проверяются даже руководством. Так например, Марк Цукерберг лично принял решение не удалять посты бывшего президента США Дональда Трампа.

«Если говорить о принципе работы XCheck, то он ручной. Например, от всех людей на территории Facebook идут жалобы. И от простых людей они проверяются роботами, а если жалуются люди из „белых списков“, то это просматривается людьми, причем вплоть до самого руководства. Я слышал о том, что Цукерберг сам принимает решение о некоторых постах. Например, когда была история с Трампом, именно глава Facebook принял решение не удалять определенные посты экс-президента», - рассказал Геллер.

По мнению эксперта, пользователи никак не могут повлиять на эту систему, даже если устроить социальное движение. Он обосновывает это тем, что руководство компании отправляет все организации в головной офис, где решения принимаются чаще в пользу Facebook.

«Facebook, к сожалению или счастью, частная компания, живущая по законам США и других стран, и мы никак не сможем на это повлиять. Нет ни программных средств, ни аппаратных, да и социальные движения и какая-то активность в этом тоже не особо поможет. Facebook отправляет все организации, которые занимаются регулированием этих вопросов, в головной офис в США, где долго принимают решения и часто не в нашу пользу», - рассказал Артем Геллер.

Ранее российский суд оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей. Компания получила наказание за неудаление требуемого законодательством РФ контента. Всего платформа в России оштрафована на 90 миллионов рублей.