В Facebook нашли секретную программу, которая освобождает от правил VIP-аккаунты

Американская компания Facebook применяет систему XCheck в отношении постов привилегированных клиентов, в результате они имеют возможность публиковать в соцсети запрещенный для обычных пользователей контент. Об этом узнала газета WSJ, получив доступ к внутренним документам компании.

По данным издания, в 2020 в VIP-список были включены 5,8 млн человек. К привилегированным пользователям отнесли политиков, звезд шоу-бизнеса, спортсменой, влиятельных блогеры и другие популярные аккаунты.

Журналисты отметили, что на практике большинство контента, который был отмечен (как запрещенный) системой XCheck, не подвергается детальному анализу.

Издание добавило, что в 2020 система XCheck 16,4 млрд раз пропустила публикацию контента, который является недопустимым по правилам Facebook.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, ситуация с Facebook показывает, что сейчас однородность требований к сообществам уходит в сторону требований к персоналиям. По мнению эксперта, такая корреляция будет только возрастать в дальнейшем. Мариничев отметил, что персонализированный подход - суть технологического прогресса и трендов, в которых мы живем.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что у Facebook есть технические возможности обеспечить VIP-статусом ряд пользователей.

«Вполне вероятно, такое может быть. Для этого есть все технические возможности, если стоит некий статус у того или иного аккаунта, то ему можно разрешать или не разрешать какие-то подобные моменты», - сказал Кусков.

При этом он обозначил, что основная проблема для подобных мировых гигантов – отсутствие четкого регламента размещения и снятия контента, в том числе в разных странах. При этом такое отношение является неправильным, отметил специалист.

«Разный подход к разным людям и разным странам – это неправильно. Это неравнозначное отношение к людям, проживающим в разных странах либо имеющие разные социальные статусы», - указал Кусков.

Социальная сеть должна быть в принципе единой для всех, резюмировал эксперт.