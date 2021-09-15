Песков сообщил об уровне антител Путина

У российского президента Владимиру Путина высокие титры антител к коронавирусной инфекции после проведенной вакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«В данном случае я только напоминаю его (Путин – прим. ред.) слова о том, что у него высокие титры», - указал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что не знает решения по вопросу ревакцинации президента.

«Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения», - пояснил Песков.

При этом он заверил, что специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства, делают все, что нужно в этой ситуации.Пресс-секретарь Путина описал и его состояние.

«У него продолжаются рабочие мероприятия. Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров и продолжает работать. Скажу так - и Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника" доказана, она высокая. Эффективность Путина еще выше», - подчеркнул Песков.

Ранее президент России ушел на самоизоляцию из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении.