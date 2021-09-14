В Кремле рассказали о результатах теста Путина на COVID-19
Ранее президент России Владимир Путин заявил об уходе на режим самоизоляции.
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Президент России Владимир Путин после обнаружения в его окружении заболевших COVID-19 сдал тест.
«Президент абсолютно здоров», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, в каком формате глаза государства примет участие в голосовании на выборах в сентябре, официальный представитель Кремля отметил, что об этом решении будет сообщено дополнительно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об уходе на режим самоизоляции по причине выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении.