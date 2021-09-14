В Кремле рассказали о результатах теста Путина на COVID-19

Президент России Владимир Путин после обнаружения в его окружении заболевших COVID-19 сдал тест.

«Президент абсолютно здоров», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, в каком формате глаза государства примет участие в голосовании на выборах в сентябре, официальный представитель Кремля отметил, что об этом решении будет сообщено дополнительно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об уходе на режим самоизоляции по причине выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении.