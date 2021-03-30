В стране и мире Песков предположил, что вакцинация президента станет примером для россиян Светлана Головина По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас по-прежнему много россиян, которые подозрительно относятся к прививкам в целом. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что прививание Владимира Путина от коронавируса придаст динамику всему процессу вакцинации. «Я думаю, его (Путина, - прим. ред) пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности», - сказал представитель Кремля в интервью aif.ru. Песков призвал наращивать разъяснительную кампанию по вакцинации в стране и одновременно увеличивать объемы производства препарата. Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Какую из трех российских вакцин выбрал президент, не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика