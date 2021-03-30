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Песков предположил, что вакцинация президента станет примером для россиян

Светлана Головина
14:00 30.03.2021
По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас по-прежнему много россиян, которые подозрительно относятся к прививкам в целом.
Песков предположил, что вакцинация президента станет примером для россиян
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что прививание Владимира Путина от коронавируса придаст динамику всему процессу вакцинации.

«Я думаю, его (Путина, - прим. ред) пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности», - сказал представитель Кремля в интервью aif.ru.

Песков призвал наращивать разъяснительную кампанию по вакцинации в стране и одновременно увеличивать объемы производства препарата.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Какую из трех российских вакцин выбрал президент, не сообщается.

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