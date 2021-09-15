Цена на газ в Европе превысила рекордные 840 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив отметку в 840 долларов за 1 тысячу кубометров. Как следует из данных биржи ICE, рекордная цена на газ была зафиксирована в 9.35 мск и составила 841,39 долларов за тысячу кубов фьючерса на газ по индексу голландского хаба TTF.

Третий день подряд стоимость газа в европейском регионе обновляет новые рекорды: 13 сентября она составлял 750 долларов за тысячу кубометров, 14 сентября - преодолела отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил высокие цены на газ в Европе политикой предыдущего состава Еврокомиссии.