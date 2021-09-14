Цена на газ в Европе впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе преодолела отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, побив тем самым новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов. За первые несколько часов к отметке прибавилось более 50 долларов.

Прежний рекорд был зафиксирован накануне и составлял 750 долларов за тысячу кубометров.

Как считают эксперты, такой рост связан с низкими запасами топлива в европейских хранилищах ввиду холодной зимы в прошлом году.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил высокие цены на газ в Европе политикой предыдущего состава Еврокомиссии. Глава государства отметил, что на свободном европейском рынке сырье продается за 650 долларов за тысячу кубометров. В это же время стоимость российского топлива привязана к нефти - в связи с этим колебания «идут более мягко».