Добровинский раскрыл детали «письма прощения» Ефремова

Юрист Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о полученном от него письме.

Как уточнил защитник в беседе со «Звездой», в послании артист извинился как за свои высказывания в ходе судебного процесса, так и за заявления адвоката. Добровинский добавил, что такое же письмо получил потерпевший.

«Было письмо и потерпевшему, и мне, где он признавался, что он плохо себя вел, что он извиняется за все те гадости, которые он говорил и потерпевшему, и мне. Что это все было сделано по наущению его адвоката, так далее и тому подобное, и он просит прощение», - указал юрист.

Он добавил, что со своей стороны простил Ефремова, однако затрудняется сказать, для чего именно актер пошел на этот шаг.

В среду, 15 сентября, состоится рассмотрение кассационной жалобы Михаила Ефремова на приговор. Актер просит суд о переводе в колонию-поселение или уменьшении срока наказания.

Напомним, летом 2020 года по вине Михаила Ефремова произошла авария, второй участник которой позже скончался. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы. В июне 2021 года защита артиста подала кассационную жалобу.