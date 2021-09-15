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Добровинский раскрыл детали «письма прощения» Ефремова

Светлана Иванова
10:19 15.09.2021
Юрист отметил, что послание с извинениями от артиста получил и потерпевший.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Юрист Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, рассказал о полученном от него письме.

Как уточнил защитник в беседе со «Звездой», в послании артист извинился как за свои высказывания в ходе судебного процесса, так и за заявления адвоката. Добровинский добавил, что такое же письмо получил потерпевший.

«Было письмо и потерпевшему, и мне, где он признавался, что он плохо себя вел, что он извиняется за все те гадости, которые он говорил и потерпевшему, и мне. Что это все было сделано по наущению его адвоката, так далее и тому подобное, и он просит прощение», - указал юрист.

Он добавил, что со своей стороны простил Ефремова, однако затрудняется сказать, для чего именно актер пошел на этот шаг.

В среду, 15 сентября, состоится рассмотрение кассационной жалобы Михаила Ефремова на приговор. Актер просит суд о переводе в колонию-поселение или уменьшении срока наказания.

Напомним, летом 2020 года по вине Михаила Ефремова произошла авария, второй участник которой позже скончался. Актера приговорили к 7,5 годам лишения свободы. В июне 2021 года защита артиста подала кассационную жалобу.

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