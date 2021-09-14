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Российский суд оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей

Светлана Иванова
14:27 14.09.2021
Всего компания в России оштрафована на 90 миллионов рублей.
© Видео: Таганский районный суд города Москвы © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Американская компания Facebook оштрафована еще на 21 миллион рублей в России. Соответствующее решение принял Таганский районный суд города Москвы, сообщила пресс-служба инстанции.

Иностранный IT-гигант получил новое наказание за неудаление требуемого законодательством РФ контента. Речь идет о пяти административных протоколах. Всего платформа в России оштрафована на 90 миллионов рублей.

За неудаление запрещенных в стране материалов получил наказание с сервис Twitter. Компания обязана выплатить пять миллионов рублей. Общая сумма штрафов популярной соцсети составила более 45 миллионов рублей.

При этом эксперты считают, что привлечь к ответственности эти компании затруднительно, потому что они находятся вне российской юрисдикции и не имеют представительств в РФ. 

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