Устроивший стрельбу в казанской школе юноша этапирован в Петербург
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Галявиев был отправлен в Санкт-Петербург.
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Арестованный за открытие стрельбы в одной из казанских школ выпускник Ильназ Галявиев был отправлен из столицы в Санкт-Петербург. Предположительно, причиной этапирования стала необходимость дополнительных экспертиз.
К настоящему моменту бывший учений гимназии N175 в Казани уже покинул Москву. Соответствующую информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в массовом убийстве людей в казанской школе Галявиев был помещен в психиатрическую больницу московского СИЗО-2 после проведения ряда обследований. По итогу психолого-психиатрической экспертизы, при признании невменяемости, юноша может оказаться в специализированной больнице с интенсивным наблюдением.