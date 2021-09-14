Устроивший стрельбу в казанской школе юноша этапирован в Петербург

Арестованный за открытие стрельбы в одной из казанских школ выпускник Ильназ Галявиев был отправлен из столицы в Санкт-Петербург. Предположительно, причиной этапирования стала необходимость дополнительных экспертиз.

К настоящему моменту бывший учений гимназии N175 в Казани уже покинул Москву. Соответствующую информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в массовом убийстве людей в казанской школе Галявиев был помещен в психиатрическую больницу московского СИЗО-2 после проведения ряда обследований. По итогу психолого-психиатрической экспертизы, при признании невменяемости, юноша может оказаться в специализированной больнице с интенсивным наблюдением.