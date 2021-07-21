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Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева перевели в психбольницу в СИЗО-2

Светлана Иванова
15:21 21.07.2021
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе переведен в медучреждение в Бутырке.
Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева перевели в психбольницу в СИЗО-2
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Ильназа Галявиева, которого обвиняют в массовом убийстве в казанской школе, вернули в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он отметил, что юношу после проведения необходимых обследований перевели в московском СИЗО «Бутырка».

«Согласно нашей информации, его (Галявиева. - Прим. ред.) уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы», - цитирует РИА Новости Мельникова.

Утром 11 мая 19-летний студент Галявиев ворвался в гимназию на улице Файзи в Казани и открыл огонь по детям и учителям. В результате погибли девять человек и 24 пострадали. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, Галявиева заключили под стражу. 

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