Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева перевели в психбольницу в СИЗО-2

Ильназа Галявиева, которого обвиняют в массовом убийстве в казанской школе, вернули в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он отметил, что юношу после проведения необходимых обследований перевели в московском СИЗО «Бутырка».

«Согласно нашей информации, его (Галявиева. - Прим. ред.) уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы», - цитирует РИА Новости Мельникова.

Утром 11 мая 19-летний студент Галявиев ворвался в гимназию на улице Файзи в Казани и открыл огонь по детям и учителям. В результате погибли девять человек и 24 пострадали. По факту нападения было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, Галявиева заключили под стражу.