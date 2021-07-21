«Полутюрьма - полубольница»: психиатр рассказал, куда может попасть Галявиев после психоэкспертизы

На данный момент в отношении Ильназа Галявиева, совершившего нападение на казанскую гимназию, проводится психолого-психиатрическая судебная экспертиза для того, чтобы определить его вменяемость в момент массового убийства. Если будет доказана его психическая нестабильность, то юношу направят на принудительное лечение. Врач-психиатр Игорь Лазарев рассказал «Звезде», где именно проходит лечение таких преступников и чем это отличается от тюремного заключения.

«В Петербурге есть "Психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением". В такие учреждения попадают нарушители, признанные невменяемыми на момент совершения резонансного преступления. Это полутюрьма - полубольница: достаточно жесткий режим, камерная система, но при этом люди получают лечение. И раз в полгода проходит комиссия о продолжении принудительного лечения - при этом продлевать срок она может сколько посчитает нужным» - рассказал Лазарев.

Он отметил, что психически здоровые преступники, которые каким-либо образом доказали свою невменяемость, в таких учреждениях надолго не остаются. Как сказал психиатр, условия в таких учреждениях «невыносимые» и спустя некоторое время преступники начинают просить перевести их в обычную тюрьму.

Ранее в СК РФ заявили, что в отношении Галявиева еще не завершена психиатрическая экспертиза - если будет доказана его вменяемость в момент совершения нападения, то юноше грозит пожизненный срок.