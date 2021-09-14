Врачи простились с кардиологом, погибшей при жесткой посадке L-410 под Иркутском

В Казачинско-Ленской районной больнице проходит прощание с врачом-кардиологом Татьяной Попович, которая погибла при жесткой посадке самолета L-410 в районе села Казачинское Иркутской области 12 сентября.

Попович была единственным в районе кардиологом. Коллеги рассказали, что запомнили ее очень отзывчивым врачом, готовым прийти на помощь не только в рабочее время.

«Она была настоящим врачом, добрым врачом - от слова добрый. Всем помогала, обо всех больных беспокоилась», - поделились воспоминаниями коллеги погибшего кардиолога.

Всего в авиакатастрофе погибли четыре человека, включая пилота самолета, 12 получили травмы. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, накануне доставили в областной центр бортом санавиации.

Одному из раненых нужна сложная операция, сейчас идет ее подготовка. Остальные пострадавшие находятся в Казачинско-Ленской районной больнице. Их состояние стабильно, но одному из пациентов может также потребоваться транспортировка в Иркутск. Среда, 15 сентября, объявлено в регионе днем траура по погибшим.