Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи простились с кардиологом, погибшей при жесткой посадке L-410 под Иркутском

Светлана Иванова
Надежда Котормус
09:47 14.09.2021
Татьяна Попович была единственным в районе кардиологом, готовым прийти на помощь пациентам не только в рабочее время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Казачинско-Ленской районной больнице проходит прощание с врачом-кардиологом  Татьяной Попович, которая погибла при жесткой посадке самолета L-410 в районе села Казачинское Иркутской области 12 сентября.

Попович была единственным в районе кардиологом. Коллеги рассказали, что запомнили ее очень отзывчивым врачом, готовым прийти на помощь не только в рабочее время.

«Она была настоящим врачом, добрым врачом - от слова добрый. Всем помогала, обо всех больных беспокоилась», - поделились воспоминаниями коллеги погибшего кардиолога.

Всего в авиакатастрофе погибли четыре человека, включая пилота самолета, 12 получили травмы. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, накануне доставили в областной центр бортом санавиации.

Одному из раненых нужна сложная операция, сейчас идет ее подготовка. Остальные пострадавшие находятся в Казачинско-Ленской районной больнице. Их состояние стабильно, но одному из пациентов может также потребоваться транспортировка в Иркутск. Среда, 15 сентября, объявлено в регионе днем траура по погибшим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:07 В стране и мире
Видео
Пойманный Мавриди рассказал следователям, где скрывался
21:54 В стране и мире
Видео
Актеров для фильма «Небо» готовили Силы специальных операций
07:00 Армия
Видео
Морпехи и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтфлота от «диверсантов»
05:59 В стране и мире
Видео
Кровля бокса авторазборки полыхает в Красноярске
10:23 В стране и мире
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
Популярное
Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» впервые применили на учениях «Запад-2021»
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.