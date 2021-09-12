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В больнице рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом под Иркутском

Анна Берестовая
23:52 12.09.2021
В медучреждении Иркутской области поделились информацией о пациентах, пострадавших при жесткой посадке самолета L-410.
В больнице рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом под Иркутском
© Фото: ТРК "Звезда"
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В приемной хирургического отделения больницы в поселке Магистральный Иркутской области рассказали «Звезде» о состоянии пациентов, госпитализированных после жесткой посадки самолета L-410 в тайге. Согласно поступившей информации, часть доставленных пострадавших способны передвигаться самостоятельно и как минимум двое были занесены в здание на носилках.

Прибывших в больницу людей уже направили на процедуры для определения полученных повреждений.

«Один уже на УЗИ, мужчина. Двое на рентгене», - указали  в приемной.

Как отметили в медучреждении, пострадавшие не выказывают признаков шокового состояния и поддерживают общение.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с самолетом L-410 под Иркутском погибли четверо. Всего на борту находились 16 человек, часть из которых смогли покинуть салон воздушного судна после ЧП и были направлены в больницу, часть же остались зажаты внутри самолета. 

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