Посадочную полосу подсвечивали фонарем: что известно о крушении самолета в Иркутской области

На месте крушения малого самолета L-410 под Иркутском продолжают работать следователи. Специалисты СК РФ обнаружили черные ящики разбившегося воздушного судна.

Как уже сообщалось, жертвами катастрофы стали четыре человека, 12 человек - пострадали. Среди выживших - командир воздушного судна, 34-летний Николай Махнутин. Второй пилот Владимир Черненко - погиб.

Экипаж имел большой опыт в авиации. Накануне на этом же самолете они перевозили медиков Центра медицины катастроф, которые сегодня ночью сами прибыли спасать людей. В эксклюзивном интервью «Звезде» они рассказали, как проходила спасательная операция.

На место крушения сразу же выехала бригада скорой помощи ближайшей больницы. Ночью в темное время суток перевозить пациентов, которые провели три часа, будучи зажатыми под обломками на холоде, пришлось с помощью лодок.

Отцу одной из пострадавших девушек отдали звуковую колонку, громкая музыка из которой служила маяком для спасателей. Благодаря ей люди в глухой и темной тайге и были услышаны. А до того, как самолет упал, спасительный сигнал для экипажа, который был еще в воздухе, тоже подручными средствами давал руководитель посадочной площадки. Он вышел на полосу с фонариком.

«Так как видимость ухудшилась, мной было принято решение дополнительно подсвечивать полосу фонарем. Но туман был до такой степени густой, что борт полосу все-таки не увидел и ушел от заданной точки на 4 км», - рассказал начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин.

L-410 вылетел поздно вечером в воскресенье из Иркутска. Подлетая к региональному аэропорту из-за густого тумана он пошел на второй круг и пропал с радаров. По предварительным данным, в условиях плохой видимости самолет задел дерево или сопку. В 23.15 спасатели получили сообщение о жесткой посадке самолета. Самолет пропахал лесную чащу, сломал верхушки деревьев и рухнул. Обломки смяло. Журналисты «Звезды» стали единственными, которые прибыли в район трагедии.

На многофункциональный L-410 нареканий никогда не было. Он был участником показа авиасалона «МАКС» в этом году и регулярно проходил предполетные технические осмотры. Перед роковым рейсом к состоянию техники вопросов также не возникло. Среди версий ЧП - ошибка управления самолетом в тяжелых условиях видимости. Другой причиной называют возможный отказ двигателя или неточность автопилота.

«То есть с ног на голову все перевернули. Не экипаж управлял самолетом, а автопилот через GPS управлял экипажем. Такого не должно быть. Существует много других приборов - гирокомпас и так далее, по которым экипаж может контролировать свое местоположение. Но экипаж этого не сделал. После первой аварии руководство компании должно было браться за расследование и искать слабые места у подготовки экипажа», - считает заслуженный пилот России Виктор Саженин.

У авиакомпании «Сила», которой принадлежал самолет, это не первая авария. В Томской области в июле совершил жесткую посадку Ан-28 из-за остановки обоих двигателей. На борту было 18 человек - и все остались живы.

«Сбой навигационной системы является катастрофой. Это абсурд. Это какой-то пионерский подход к авиационным правилам. Почему он зацепил эту сопку и почему он не знал, что на этом месте сопка? Он обязан был знать, что на этом месте сопка», - комментирует бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный летчик СССР Олег Смирнов.

В авиакатастрофе выжили 12 человек, большинство из них находятся в казачинской областной больнице. Туда сегодня приехал и губернатор. По словам врачей, двоих пациентов смогут выписать уже завтра. Одной из погибших пассажирок является 43-летняя кардиолог Татьяна Попович. Коллега тех самых врачей, которые первые прибыли на помощь.

Иркутские власти выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим пассажирам. Сейчас уточняют все детали авиакатастрофы. Ход расследования будут контролировать специалисты центрального аппарата СК РФ. 15 сентября в Иркутской области объявлен днем траура по погибшим пассажирам самолета L-410.