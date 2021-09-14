Медведев рассказал, когда планирует стать первой ракеткой мира

Победитель US Open россиянин Даниил Медведев хочет стать первой ракеткой мира в 2022 году. В воскресенье Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в финале первую ракетку мира - серба Новака Джоковича. О намерениях россиянина сообщает РИА Новости.

«Надо продолжать работать и постараться добиться этого в следующем году или когда будет возможность», - цитирует агентство Медведева.

Также теннисист отметил, что достиг в спорте тех высот, о которых мечтал, однако он боится потерять мотивацию.

«В какой-то момент я перестану, наверное, гнать себя вперед - это самая опасная вещь, но это как бы не страх. Я в себе уверен. Я знаю, чего я хочу. Поэтому я уверен, что не остановлюсь. Главное - стараться изо всех сил и стараться работать над собой», - подчеркнул спортсмен.

Владимир Путин поздравил Даниила с победой на Открытом чемпионате США. В поздравлении Медведеву президент отметил упорство спортсмена. Теннисист рассказал, что поздравление главы государства добавило еще больше радости к победе на чемпионате.

«То, что президент поздравил, - добавляет еще счастья к победе. Очень приятно, что президент, и вообще правительство следит за результатами, за спортсменами, и очень рад, что это не осталось незамеченным», - поделился Медведев.

Ранее первый тренер Даниила Екатерина Крючкова прокомментировала его победу над сербом в Открытом чемпионате США. Она подчеркнула, что Медведев не только подтвердил статус «теннисной звезды», но и поддержал российский теннис.