Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open
Российский теннисист впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США.
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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Обыграв первую ракетку мира, Медведев в первый раз за время своей карьеры завоевал первое место в Открытом чемпионате Соединенных Штатов.
Матч с сербом длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Финальная встреча US Open прошла в Нью-Йорке.
Ранее Даниил Медведев вышел в финал соревнований, одолев в полуфинальной игре канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2.