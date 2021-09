Спорт Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open Анна Берестовая Российский теннисист впервые в своей карьере стал победителем Открытого чемпионата США. © Фото: Paul Zimmer via www.imago-images globallookpress Читайте нас на: Россиянин Даниил Медведев одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Обыграв первую ракетку мира, Медведев в первый раз за время своей карьеры завоевал первое место в Открытом чемпионате Соединенных Штатов. Матч с сербом длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Финальная встреча US Open прошла в Нью-Йорке. Ранее Даниил Медведев вышел в финал соревнований, одолев в полуфинальной игре канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика