Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Обыграв первую ракетку мира, Медведев в первый раз за время своей карьеры завоевал первое место в Открытом чемпионате Соединенных Штатов.

Матч с сербом длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Финальная встреча US Open прошла в Нью-Йорке.

Ранее Даниил Медведев вышел в финал соревнований, одолев в полуфинальной игре канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2.