«Не были накрыты пленкой»: эксперт подтвердил грубые нарушения правил в магазине, где были куплены арбузы

Руководитель Департамента производственного контроля Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, посмотрев предоставленную «Звездой» запись с камер наблюдения в магазине «Магнит», подтвердил результаты заключения Роспотребнадзора, что при проведении дезинсекции были грубо нарушены правила санитарной безопасности.

Как рассказал специалист, при обработке помещения в магазине был использован холодный парогенератор, который работает с помощью мелкодисперсного пара. Это прибор позволяет ядовитому веществу хорошо проникать в труднодоступные места.

«Однако я предполагаю, что в тот момент, когда в магазине производили обработку помещения от тараканов, бригада дезинсекторов вообще не подготовила для этого помещение. Полки с продуктами вообще не были закрыты пленкой, и это способствовало тому, что отравляющее вещество попало на их поверхность. К тому же, я полагаю, что была превышена концентрация действующего вещества, что создало еще более жирную пленку на поверхности продуктов», - пояснил технолог.

Грубые нарушения были как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, так как заказчик не проконтролировал исполнение работ и их соответствие санитарным нормам, которые сейчас имеются у Роспотребнадзора.

«Тем, что Роспотребнадзор обнаружил в крови погибших этиленгликоль, вы, честно говоря, меня поставили в тупик. Он мог попасть в организм только при употреблении продуктов. Я предполагаю, что ребята-дезинсекторы делали какие-то дополнительные примеси, так как у насекомых в последнее время повысилась резистентность к отравляющим веществам. Поэтому они, скорее всего, сделали - намешали очень "хорошую сыворотку", чтобы она проникла в самые труднодоступные места и добавили в генератор более концентрированный раствор», - заключил специалист.

Опасный концентрат кристаллизовался, осел на продуктах в виде пленки и стал тем самым отравляющим веществом, которое привело к летальному исходу при употреблении в пищу арбузов, купленных в данном магазине, считает Алексей Меньшиков.

Эксперты Роспотребнадзора при проведении экспертизы крови отравившихся арбузом жительниц квартиры на Совхозной улице обнаружили в крови у погибших следы этиленгликоля - вещества из препарата для уничтожения насекомых, который использовался для обработки магазина «Магнит».