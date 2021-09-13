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Число пострадавших растет: что известно о ситуации с отравлением арбузом в Москве

Анна Берестовая
Валентин Гвоздев
23:40 13.09.2021
В Москве продолжают разбираться с ситуацией со смертельным отравлением людей арбузом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sledcom.ru
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Большой продуктовый магазин опечатан, но, несмотря на это, в нем до сих пор горит свет. Прошлой ночью там проходила проверка бахчевого прилавка и фруктов. Анализ показал, что именно нарушение правил при дезинсекции магазина могло стать причиной отравления и смерти двоих москвичек. Роспотребнадзор обнаружил следы яда на ягодах из дома погибших и из магазина.

Кадры обработки магазина опубликовал Следственный комитет. Почему-то в момент дезинсекции ни сотрудники магазина, ни тот, кто ее проводил, не закрыли прилавки с продуктами пленкой. Так яд попал на фрукты и овощи, в том числе на арбузы. Подозреваемого - 39-летнего сотрудника компании по обеззараживанию помещений - уже задержали. Прокуратура проведет проверку и самого центра дезинфекции.

В крови погибших на улице Совхозная бабушки и внучки, съевших арбуз из этого магазина, нашли следы этиленгликоля. Это крайне ядовитое вещество встречается во многих промышленных продуктах, таких как антифриз, тормозная жидкость. Есть он и в средствах для мытья стекол и дезинсекции. При попадании в организм этиленгликоль может привести к смерти.

«Когда проводится неправильная, неграмотная обработка, дезинсекция или дератизация в домах несертифицированными товарами или используется некачественное, неправильное разведение растворов для уничтожения вредителей, тогда тоже возможно отравление», - объяснил токсиколог Евгений Тимаков.

Внутренней расследование начали и в торговой сети, в одном из магазинов которой продавались «отравленные» арбузы.

«Компания будет продолжать оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии. "Магнит" также инициирует внеплановую проверку всех своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции и санитарной обработки», - отметил руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит» Антон Карпов.

Между тем, число пострадавших в доме на Совхозной растет. Этим утром был госпитализирован еще один человек - 12-й по счету. Им стал мальчик трех лет с признаками кишечной инфекции.

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