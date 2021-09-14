Шойгу выразил соболезнования по поводу кончины генерала Казанцева
Министр обороны выразил слова сочувствия и поддержке семье, родным и близким усопшего.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Сергей Шойгу выразил соболезнования по поводу кончины бывшего командующего войсками России на Северном Кавказе генерала армии Виктора Казанцева.
«Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил», - отметил Шойгу.
Министр обороны выразил слова сочувствия и поддержке семье, родным и близким генерала.
Также соболезнования по смерти Казанцева выразил президент России Владимир Путин.
Похороны генерала армии Казанцева состоятся в четверг.