Армия Шойгу выразил соболезнования по поводу кончины генерала Казанцева Тимур Шерзад Министр обороны выразил слова сочувствия и поддержке семье, родным и близким усопшего. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Сергей Шойгу выразил соболезнования по поводу кончины бывшего командующего войсками России на Северном Кавказе генерала армии Виктора Казанцева. «Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил», - отметил Шойгу. Министр обороны выразил слова сочувствия и поддержке семье, родным и близким генерала. Также соболезнования по смерти Казанцева выразил президент России Владимир Путин. Похороны генерала армии Казанцева состоятся в четверг. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика