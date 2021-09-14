Армия Президент России выразил соболезнования в связи со смертью генерала Казанцева Тимур Шерзад Виктор Казанцев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Похороны генерала армии состоятся в четверг. © Фото: Сергей Венявский, РИА Новости Читайте нас на: Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Виктора Казанцева, бывшего командующего войсками России на Северном Кавказе. «Он внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни. Его уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Виктор Казанцев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Похороны генерала армии состоятся в четверг. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика