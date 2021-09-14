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Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Тимур Шерзад
10:23 14.09.2021
Генерал армии Виктор Казанцев скончался во вторник после продолжительной болезни, 14 сентября, в возрасте 75 лет.
Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев
© Фото: Виталий Савельев, РИА Новости
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Сегодня после продолжительной болезни скончался бывший командующий войсками России на Северном Кавказе, генерал армии Виктор Казанцев. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

Казанцев родился сразу после Великой Отечественной войны, в 1946 году, закончил Суворовское училище в Свердловске в 1963-м, а в 1966-м уже командовал взводом. Пройдя все необходимые должности, в 1982-м он командовал 30-й гвардейской мотострелковой дивизией. 

С июня 1997 по май 2000 года Казанцев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. При этом с августа 1999-го по апрель 2000 года он еще параллельно являлся командующим Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе. 

Герой России генерал Трошев описывал Казанцева, как одаренного и компетентного человека. 

Похороны Виктора Казанцева состоятся в четверг. 

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