Скончался бывший командующий войсками РФ на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Сегодня после продолжительной болезни скончался бывший командующий войсками России на Северном Кавказе, генерал армии Виктор Казанцев. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Казанцев родился сразу после Великой Отечественной войны, в 1946 году, закончил Суворовское училище в Свердловске в 1963-м, а в 1966-м уже командовал взводом. Пройдя все необходимые должности, в 1982-м он командовал 30-й гвардейской мотострелковой дивизией.

С июня 1997 по май 2000 года Казанцев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. При этом с августа 1999-го по апрель 2000 года он еще параллельно являлся командующим Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе.

Герой России генерал Трошев описывал Казанцева, как одаренного и компетентного человека.

Похороны Виктора Казанцева состоятся в четверг.