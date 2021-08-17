В Мексике археологи обнаружили букеты, которым около 1800 лет

В Мексике, в разрушенном городе Теотиуакане, археологи обнаружили букеты возрастом от 1800 до двух тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Найденные букеты находились под храмом на глубине 18 метров. Храм посвящен Кетцалькоатлю («Пернатый змей» - Прим. ред. ) - одному из важных богов времен древней Мезоамерики.

Сообщается, что растения, по мнению специалистов, вполне могли быть подношением Кетцалькоатлю. Ведь местные жители верили, что это божество подарило человечеству кукурузу и участвовало в создании людей.

«Всего было найдено четыре букета в очень хорошем состоянии. Они все еще связаны веревками, вероятно, хлопковыми», - рассказал археолог из Национального института антропологии и истории в Мексике Серхио Гомес.

Гомес добавил, что данный артефакт это «очень важная находка», так как она доказывает то, что в этом месте проводились ритуалы.

Ранее археологи от Института Антропологии и истории в Мексике нашли древнюю пещеру с более чем 155 артефактами, которые оставались нетронутыми свыше тысячи лет. Сеть пещер, названных Баламку («Бог Ягуар»), была обнаружена на севере полуострова Юкатан, где располагаются руины священного города народа майя Чичен-Ица.