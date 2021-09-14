Путин сообщил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров сообщил, что он уходит на самоизоляцию, поскольку несколько человек в его окружении заболели коронавирусом. В том числе те, кто провакцинировались.

Главе государства пришлось отложить поездку в Таджикистан, поскольку накануне он был вынужден целый день общаться с сотрудником, заболевшим COVID-19.

«Это естественный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает "Спутник V" на практике. Титры у меня высокие», - сообщил глава государства.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса в апреле. И ранее во время общения с губернатором Тверской области подтвердил, что запас антител после укола «Спутником V» у него еще достаточный.