Путин рассказал об антителах после вакцинации

Российский президент Владимир Путин рассказал о хорошем уровне антител после вакцинации. Этот вопрос глава государства затронул в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава региона сообщил российскому лидеру о том, среди жителей Тверской области большой популярностью пользуется вакцина «Спутник V». Руденя добавил, что руководители субъекта привились уже по второму разу, а также рассказал Путину о своем количестве антител.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — указал в ответ президент.

Глава государства привился вакциной «Спутник V» в феврале 2021 года.

Президент РФ во время прямой линии рассказал, что перенес вакцинацию легко: после второго укола вакцины у него была вечером температура 37,2, а на следующий день утром уже 36,6.