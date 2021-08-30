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Путин рассказал об антителах после вакцинации

Светлана Иванова
16:05 30.08.2021
Президент отметил, что у него хорошие показатели антител после прививки от коронавируса.
Путин рассказал об антителах после вакцинации
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российский президент Владимир Путин рассказал о хорошем уровне антител после вакцинации. Этот вопрос глава государства затронул в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Глава региона сообщил российскому лидеру о том, среди жителей Тверской области большой популярностью пользуется вакцина «Спутник V». Руденя добавил, что руководители субъекта привились уже по второму разу, а также рассказал Путину о своем количестве антител.

«У меня держатся все эти показатели хорошо», — указал в ответ президент.

Глава государства привился вакциной «Спутник V» в феврале 2021 года.

Президент РФ во время прямой линии рассказал, что перенес вакцинацию легко: после второго укола вакцины у него была вечером температура 37,2, а на следующий день утром уже 36,6.

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