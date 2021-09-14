Ученые отказались считать переедание главной причиной ожирения

Потребление пищи с высоким гликемическим индексом является главной причиной ожирения. К такому выводу пришла международная группа ученых, проведя соответствующее исследование. При этом авторы работы, результаты которой опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, отказались считать переедание основной причиной роста заболеваемости.

Исследователи из Гарвардского, Корнеллского и Калифорнийского университета в качестве биологической основы ожирения назвали углеводно-инсулиновую модель. Речь идет, прежде всего, о чрезмерном потреблении пищи с высоким гликемическим индексом, то есть продуктов с высокой степенью переработки и быстрых углеводов.

Такая пища приводит к гормональным ответам со стороны организма и масштабной перестройке метаболизма человека. В итоге накапливается жир и увеличивается вес, что происходит из-за усиления секреции инсулина и подавления секреции глюкагона. Жировые клетки накапливают калории, при этом в других тканях формируется недостаток калорий. Далее соответствующую информацию получит мозг, что вызывает чувство голода.

Теперь исследователи намерены проверить выдвинутую теорию.