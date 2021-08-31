Педиатр назвал опасным питание для детей, исключающее глютен и мясо

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов считает питание, исключающее углеводы, мясо и глютен, опасным для детского организма. Он же добавил, что крайне тяжело составить сбалансированный детский рацион только из растительных продуктов.

«Увлечение питанием, исключающим мясные продукты животного происхождения: вегетарианство или все продукты животного происхождения - веганство, исключающим углеводы, или модные безглютеновые диеты зачастую являются опасными для растущего организма», - цитирует РИА Новости Османова.

По мнению доктора, железо - крайне важный элемент в развитии детского организма. А его незаменимый источник - это мясо. А в случае, если из рациона ребенка убрать рыбу, в его организме будет дефицит йода и омега-3, наряду с железом незаменимых веществ, которые не синтезируются, говорит педиатр.

Османов отметил факт важности углеводов в рационе ребенка. При этом принимать в пищу следует больше «сложных» углеводов - каш, злаков, овощей, минимизировав «быстрые» - сдобы и сладости. Но врач все же подчеркнул, что глютен полностью исключать нельзя.

«Исключение глютеновых продуктов без медицинских показаний может привести к недостаточности питания, дефициту витаминов группы В, а вслед за этим и к нарушению в работе нервной системы», - отметил Исмаил Османов.

Ранее эксперт рассказала о пяти бесполезных диетах. В список вошли низкоуглеводная, сиртуиновая диеты, интервальное голодание, а также Whole30 и Optavia.