Диетолог раскрыла секреты здорового и вкусного завтрака для школьника

Правильный завтрак является важной составляющей для людей, особенно для школьников, которым требуется много энергии во время учебы. Как рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в комментарии «Звезде», у более 40% детей с ожирением заболевание развивается, потому что по утрам они не получают полезную пищу.

Чтобы завтрак мог обеспечить энергией школьников, он должен содержать сложные углеводы, орехи, сыр и кисломолочные продукты как источник кальция, фрукты и яйца, содержащие много легкого для усвоения белка. При этом орехи детям лучше давать несолеными и нежареными, а перед употреблением ферментировать, вымачивая в воде.

Особенно важны в питании школьника зерновые продукты. Многие дети не очень любят каши, указала диетолог, для решения этой проблемы помогут интересные рецепты. Например, ленивая овсянка или выпечка из цельнозерновой муки обычно нравятся школьникам.

«Рецепт ленивой овсянки: 3 ложки овсяной крупы положить в банку, добавить туда творог 9%, йогурт без сахара, ягоды или фрукты. Перемешать и поместить на ночь в холодильник, за 15 минут до еды достать блюдо из холодильника и дать настояться при комнатной температуре», - поделилась вкусным и полезным рецептом диетолог.

Полезными и вкусными являются и шоколадные маффины из цельнозерновой муки или вафли на кукурузной муке с добавлением овощей, например кабачка, тыквы или банана, отметила Писарева.

В качестве напитков детям подойдут травяные чаи или какао.

Специалист отметила, что калорийность завтрака может составлять до 35% от всего рациона в сутки.

Также диетолог посоветовала готовить детям здоровые перекусы. Лучше всего для этого подойдут сухофрукты и орехи, свежие фрукты, хлебцы, сыр, морковные и огуречные палочки, домашние бутерброды на цельнозерновом хлебе, отварные яйца.

Из рациона детей нутрициолог посоветовала исключить хлопья, сладкие шарики, фастфуд и кондитерские изделия. Как подчеркнула специалист, правильный, сытный и вкусный завтрак отобьет у ребенка желание покупать сладости и другую вредную пищу в школе.