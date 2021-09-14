Мигранты начали покидать общежитие в Бужанинове после схода местных жителей
Мигранты начали переезжать из общежития в подмосковном Бужанинове после того, как губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть помещения. Об этом сообщает корреспондент «МК». Речь идет о рабочих завода «Экоокна».
Накануне в лесу под Сергиевом Посадом было обнаружено тело убитой и изнасилованной 67-летней пенсионерки. По делу задержали двух граждан Таджикистана.
Предприятие «Экоокна» утверждает, что задержанные мигранты не являлись работниками компании и не жили в указанном общежитии.
После происшествия у здания собрался «народный сход», на котором местные жители начали высказывать угрозы в адрес обитателей общежития.
Воробьев назвал убийство и изнасилование пожилой женщины преступлением, которое вызывает особенный резонанс своей циничностью и жестокостью.
«Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», — написал глава Подмосковья на своей странице в Telegram.
Также Воробьев распорядился проверить и другие подобные места, которые вызывают у людей тревогу и беспокойство.