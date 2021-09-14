Омбудсмен взяла на контроль ситуацию в подмосковном Бужаниново

В селе Бужаниново под Сергиевым Посадом местные жители требуют выселить мигрантов после информации об убийстве пенсионерки. Ситуацию взяла на контроль подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле», - цитирует агентство Семенову.

Следственный комитет сообщил о задержании двух мужчин под Сергиевым Посадом, которые могут быть причастны к убийству пенсионерки.

Ранее местные жители назвали причину собрания у общежития мигрантов в селе Бужаниново.