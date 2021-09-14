В стране и мире В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки иностранцев Кира Тило Под Сергиевым Посадом задержаны два человека, подозреваемые в убийстве и изнасиловании женщины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Следственными органами под Сергиевым Посадом задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве изнасиловании 67-летней пенсионерки. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. «По данным следствия, 13 сентября в лесу в 160 метрах от СНТ „Магистраль 2“ под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По „горячим следам“ удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств. В настоящее время с подозреваемыми работает следователь. В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения подозреваемых на территории Российской Федерации, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ», - отметила представитель СК. Также Ольга Врадий сказала, что задержанные будут проверены на причастность к другим преступлениям, о которых сообщают СМИ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика