В подмосковном Бужаниново местные жители собрались у общежития мигрантов
По данным прессы, местные жители пришли к общежитию мигрантов из-за изнасилования и убийства пенсионерки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Подмосковном поселке Бужаниново местные жители собрались около здания, где, по данным СМИ, проживают мигранты. Как сообщается в Telegram-канале RT, причиной ночного собрания стала информация об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
МВД подтвердило «Звезде» факт убийства пожилой женщины. На место происшествия приехала полиция.
Официальных комментариев по ситуации с собранием жителей поселка на данный момент нет.