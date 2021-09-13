В подмосковном Бужаниново местные жители собрались у общежития мигрантов

В Подмосковном поселке Бужаниново местные жители собрались около здания, где, по данным СМИ, проживают мигранты. Как сообщается в Telegram-канале RT, причиной ночного собрания стала информация об изнасиловании и убийстве пенсионерки.

МВД подтвердило «Звезде» факт убийства пожилой женщины. На место происшествия приехала полиция.

Официальных комментариев по ситуации с собранием жителей поселка на данный момент нет.